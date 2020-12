Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost grav ranite in urma unei puternice explozii care a avut loc la un depozit din zona portuara a orasului englez Bristol, azi, in jurul pranzului, anunța Reuters, citata de agerpres . Serviciile de pompieri au transmis mai devreme pe Twitter ca au fost solicitate sa intervina…

- Angelica Marin, 18 ani, și Samariteanca Bucureștean, 24 de ani, au fost condamnate vineri de catre o instanța din Birmingham pentru furt, dupa ce au sustras de mai multe ori parfumuri in valoare de 4.000 de euro. Una dintre ele s-a aratat șocata de sentința, spunand ca nu știa ca furtul este o infracțiune,…

- Un rezervor cu 50.000 de litri de vin roșu a explodat sambata intr-o crama din localitatea spaniola Villamalea, momentul fiind surprins de camerele video, noteaza uniland.co.uk. Incidentul s-a produs din cauza unei scurgeri la unul dintre rezervoarele de mare capacitate ale cramei, cei prezenți la fața…

- Marea Britanie a ridicat luni, 21 septembrie, nivelul de alerta ce masoara evolutia epidemiei noului coronavirus si a decis sa impuna masuri noi de restricție. Astfel, in fata amenintarii unui al doilea val ce s-ar putea solda cu 200 de decese pe zi, autoritațile sanitare au decis sa inchida mai devreme…

- Romanii plecati la munca in strainatate au trimis in tara, pentru inceperea scolii, cu 25% mai multi bani "TransferGo, compania de transferuri online internationale rapide de bani, anunta o crestere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum si a valorii acestora, intre romanii din diaspora…

- Dupa meciul caștigat sambata de Anglia cu Islanda, scor 1-0, in Nations League, Mason Greenwood (18 ani) și Phil Foden (20 de ani) „și-au adus fete in camerele de hotel" de la Reykjavik, dupa cum a dezvaluit in exclusivitate The Sun. Clienții hotelului au facut poze și au incercat sa le descoasa pe…