- Cel putin 43 de persoane au decedat duminica din cauza unui incendiu izbucnit intr-o fabrica din capitala Indiei, New Delhi, transmite dpa. Majoritatea celor decedati erau muncitori care dormeau, la diferite...

- Cladirea din lemn a unui Centru de inchiriere de articole sportive din Vatra Dornei a luat foc ieri, in jurul orei 22.30, din cauza unui conductor electric defect. Din fericire, nu au fost victime. Flacarile au mistuit 500 de echipamente de schi, mobilier de bar și aparate electrocasnice. Totodata,…

- Politia chiliana a arestat duminica un cetatean american care a ranit cu focuri de arma un manifestant in timpul unui mars de protest in statiunea balneara Renaca, langa Valparaiso, in timp ce tara este de trei saptamani prada unei furii sociale fara precedent, informeaza luni AFP potrivit Agerpres…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs luni in centrul Chile, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), si resimtit la Santiago, unde zeci de mii de manifestanti antiguvernamentali erau adunati pentru un protest, provocand scene de panica, relateaza AFP. Cutremurul s-a produs la ora locala…

- Ieri, un incendiu puternic a izbucnit in portul turistic Tomis. Focul a izbucnit la un iaht ancorat pe malul portului, insa s a extins, afectand, in cele din urma, trei ambarcatiuni.Interventia a fost dificila, douazeci de salvatori actionand timp de aproximativ o ora pentru lichidare.In imagini se…

- 20 de pasageri ai unui autocar care circula duminica dimineața pe Autostrada Transilvania s-au autoevacuat dupa ce la bordul acestuia a izbucnit un incendiu.Reprezentanții ISU Cluj au anunțat ca incidentul s-a produs duminica dimineața pe Autostrada Transilvania, pe sensul de mers Gilau-Turda.…

- Doua autoturisme au fost distruse de flacari intr-un incendiu izbucnit luni in comuna Dorna Arini, un altul fiind cuprins de flacari in timpul nopții care a urmat, la Gura Humorului.Primul incendiu a fost anunțat luni la pranz, in jurul orei 13.00, cand proprietarul a doua autoturisme a anunțat ca ...