Tragedie HORROR: decapitat, la Arad, când se distra cu un skijet pe lac! Accident infiorator, la Arad, in apropiere de Lipova, unde un tanar de 29 de ani din Timișoara a fost decapitat de un cablu metalic ancorat de un utilaj, in timp ce se distra, alaturi de prietena sa, pe skijet, pe un lac. Femeia, care se afla și ea pe skijet, a fost ranita ușor. Skijet-ul, […] The post Tragedie HORROR: decapitat, la Arad, cand se distra cu un skijet pe lac! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Mai multe detalii incep sa apara in legatura cu tragicul accident in care un tanar medic de doar 29 de ani a murit in timp ce era pe un skijet. Accientul a avut loc pe o balta din Zabrani, județul Arad.

