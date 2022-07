Stiri pe aceeasi tema

- DRAMA… Un copil de 13 ani din Marașești, comuna Voinești, a murit intr-un grav accident de circulație, produs in seara zilei de 20 iulie! Mama și copilul se aflau intr-o caruța, iar minorul se pare ca a sarit brusc din atelaj, fiind acroșat de un atoturism inmatriculat in județul Neamț. La fața locului…

- Rușii au lansat noi bombardamente in centrul și estul Ucrainei. Trei rachete rusești au lovit cladiri rezidențiale, un centru comercial și un centru medical in Vinița. Rachetele au vizat Casa Ofiterilor, dar au lovit si mai multe cladiri civile. Zeci de persoane au murit sau sunt ranite, printre acestea…

- Recent, șoferii care circulau in zona Nicolina, din municipiul Iași, au observat, stupefiați, ce se afla in portbagajul unui ieșean de o inconștiența fara margini. Vazand ca autoturismul marca Volkswagen avea portbagajul intredeschis, in timp ce se afla in mers, unul dintre conducatorii auto din trafic…

- O tanara care a așteptat mai bine de un an sa fie primita de un medic de familie a aflat ca era bolnava de cancer și a murit la doar cateva saptamani dupa diagnosticare, spune familia ei. Amelia Ellerby, de 19 ani, din York, Marea Britanie, a sunat la medicul de familie in februarie 2021 […] Articolul…

- Zeci de salvatori au fost mobilizati la fata locului pentru a-i scoate din fantana pe cei trei barbati. Au fost efectuate manevre de resuscitare. Trei barbati din comuna vranceana Boghesti au murit marti, 21 iunie, in timp ce curatau o fantana in comuna vecina Tanasoaia. Barbatii, care se pare ca fac…

- Trei copii și un soț iubitor, rude și prieteni pentru care durerea din suflet nu se va stinge niciodata. ”Știu ca ai luptat pana in ultima clipa, numai sa nu iți lași cele trei suflețele singure, fara mama pe lumea asta”, spune una dintre rudele Andreei. Zeci de mesaje de condoleanțe au fost transmise…

- Peste 30 de oameni au murit calcați in picioare in timpul unei invalmașeli generale la o campanie de donații organizata de o biserica in orașul nigerian Port Harcourt, sambata, relateaza CNN, care citeaza poliția din aceasta țara. Majoritatea victimelor sunt copii, iar incidentul a avut loc la un club…

- GRAV… Dupa nenumarate acuze potrivit carora angajarile in Spitalul Huși s-ar face pe „criterii” fara prea mare legatura cu competența profesionala sau cu necesitațile reale ale instituției, iata ca a aparut și cazul acesta concret de angajare cu… bulina roșie! Este vorba despre acest medic stomatolog,…