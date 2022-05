Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Botoșani! Un barbat in varsta de 38 de ani din comuna Roma s-a stins din viața , dupa ce a fost strivit intre un utilaj și un perete. Tanarul facea curațenie in urma unor lucrari din cladirea respectiva alaturi de colegul sau, iar cei doi lucrau in construcții intr-o societate din Suceava.

- O adevarata tragedie s-a produs astazi in localitatea Poienari (comuna Halmagiu). Un barbat a murit, strivit de un tractor. „Astazi, 07.05.2022, in jurul orei 12:45, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au fost solicitați sa intervina in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, pentru a extrage…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni. Soferul, in varsta de 27 de ani, nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului.

- Un barbat de 48 de ani a murit marți dupa ce un copac s-a prabușit peste el. Accidentul a avut loc in comuna Izvoarele, județul Prahova. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un copac ar fi cazut peste un barbat, acesta aflandu-se in timpul programului de lucru, intr-o…

- Un tanar de 21 de ani a decedat marti dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita si proiectata intr-un copac de un alt vehicul, condus de un sofer in varsta de 70 de ani, in zona Fantanii Miorita, din Bucuresti „In jurul orei 05:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- La fața locului au intervenit pompierii cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, la fata locului deplasandu-se si o ambulanta apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean.Dupa lichidarea incendiului, in hala a fost identificat un barbat, decedat, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Clipe de groaza in aceasta dupa-amiaza in portul maritim Constanta Sud - Agigea! Un barbat in varsta de 52 de ani a murit sub privirile colegilor de munca, dupa ce a fost strivit de mai multe piese metalice. Cum s-a intamplat intreaga tragedie!