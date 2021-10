Stiri pe aceeasi tema

- O mașina s-a rasturnat miercuri seara pe o strada din Cernica, județul Ilfov. In urma accidentului, șoferul mașinii și o pasagera au murit, iar un alt barbat a fost transportat la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada…

- Un tragic accident a avut loc in Mamaia, zona Butoaie. Doua mașini au fost implicate, iar unul dintre vehicule a intrat intr-un stalp de inalta tensiune. In ciuda eforturilor de resuscitare, Cristi, un tanar de 32 de ani din Braila a murit.

- O moldoveanca in varsta de 47 de ani a murit in urma unui accident rutier produs in regiunea Beja, din sudul Portugaliei. Alti opt barbati, la fel cetațeni ai Republicii Moldova, au fost raniți.

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, pe raza localitatii Dumbrava, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava spune ca un autoturism, in care se aflau cinci tineri, s a rasturnat in afara partii carosabile. Acesta mai spune ca la interventioe…

- Un alt accident cumplit a avut loc pe șoselele din Romania, de data aceasta impactul devastator s-a intamplat pe Șoseaua de Centura a Focșaniului. In urma impactului frontal, extrem de puternic, trei tineri au murit pe loc, striviți sub roțile unui TIR.

- Un tanar de 20 de ani lipsit de experiența a provocat un grav accident rutier in localitatea Borșa din județul Maramureș. Accidentul s-a soldat cu moartea unei fete de 14 ani, ranirea unui alt adolescent de 16 ani și a unui tanar de 24 de ani. Accidentul a avut loc pe DN 18, in judetul […] The post…

- Tragedie in Focșani, acolo unde trei persoane și-au pierdut viața intr-un accident violent produs intre auoturismul in care acestea se aflau și un TIR. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje medicale, insa din pacate, pasagerii prezentau leziuni incompatibile cu viața. Trei persoane, spulberate…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Bacau. Trei barbați au murit, iar o femeie este in stare critica, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un copac. Este vorba de trei barbați tineri de 27, 33 și 36 de ani. Șoferul a patruns pe contrasens și […] The post Inca…