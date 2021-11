Un cunoscut profesor universitar din Cluj a fost ucis pe trotuar de o masina care a incercat sa evite un biciclist. Tragedia a avut loc, mai precis, in aporpierea Piața Ștefan cel Mare, iar in urma verificarilor s-a constatat ca masina a intrat pe trotuar in incercarea de a evita un biciclist care schimba benzile. Radu Balan era profesor la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica și Mecanica din cadrul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca.