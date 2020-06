Stiri pe aceeasi tema

- bull; Trupurile celor doua micute au fost scoase din ape de catre pompieriTragedie la Harlau, judetul Iasi. Doua fetite, de sase si respectiv sapte ani, au fost gasite inecat in acumularea Parcovaci, din Harlau.Trupurile micutelor au fost scoase din ape de catre salvatorii Sectiei de Pompieri Targu…

- Un tanar de 27 de ani a murit, miercuri spre joi noaptea, lovit in plin de mașina prietenului lui, care a incercat sa-l depașeasca cu viteza nebuna. Tinerii ieșeni se indreptau spre casa, fiecare la volanul mașinii lui. Accidentul s-a produs in apropierea localitații Harlau. Mihai conducea un BMW și…

- In cursul noptii trecute, un accident rutier a avut loc in localitatea ieseana Harlau. Accidentul s-a produs pe raza localitatii Harlau, in jurul orei 2.30, si au fost implicate doua masini. In urma impactului dintre cele doua masini a rezultat ranirea a cinci persoane. Intr-o masina se aflau trei persoane,…

- Cel putin zece persoane au murit intr-un incendiu intr-un centru de ingrijire a persoanelor in varsta din Krasnogorsk, in apropiere de Moscova, a informat duminica seara agentia Interfax, conform dpa potrivit Agerpres. Pompierii au reusit sa salveze aproximativ 20 de persoane, a anuntat agentia pentru…

- Tragedie in județul Iași, acolo unde un copil de numai 10 ani a murit inecat. Baiatul a cazut de pe un pod construit ca trecatoare și, din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Lețcani, unde șoferul TIR-ului nu a oprit. Nu au fost inregistrate victime. Citeste si: Tragedie in Iasi. Un tanar a murit dupa ce s-a rasturnat…

- Ieri, in jurul orei 15.00, in localitatea ieșeana Raducaneni, pompierii au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu de vegetație. In cursul manevrelor de stingere, aceștia au gasit doi barbați prinși in incendiu. S-a procedat la stingerea flacarilor, dupa care barbații au fost preluați de un echipaj…