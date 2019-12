Tragedie cumplită: 15 oameni au murit, iar alți 18 au fost răniți într-un accident - Video CHIȘINAU, 1 dec - Sputnik. 15 oameni au murit, iar alți 18 au fost raniți, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in regiunea rusa Transbaikal. Vehiculul era plin cu turiști și efectua cursa Sertinsc-Cita. O roata s-a spart, iar in consecința autobuzul s-a prabușit in gol de la inalțime. Poliția din Federația Rusa a publicat imagini cu operațiunea de salvare a pasagerilor care au ramas captivi printre fiarele vehiculului.

Potrivit informațiilor preliminare, 15 oameni au murit pe loc, iar 18 au fost transportați la spital cu multiple traumatisme. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

