Tragedie cu români în Grecia. Cel puțin 1 mort O vacanța in Grecia s-a incheiat tragic pentru un roman. Barbatul a murit in apele insulei Lefkada dupa ce barca in care se afla alaturi de cațiva prieteni a fost rasturnata de o furtuna violenta. O vacanța in Grecia s-a incheiat tragic pentru un roman. Barbatul a murit in apele insulei Lefkada, in apropiere de Kefalonia, dupa ce barca in care se afla alaturi de cațiva prieteni a fost rasturnata de o furtuna violenta, conform realitatea.net . Se pare insa ca victima consumase alcool și nu știa sa inoate. Pe mare, cu o barca inchiriata Cele noua persoane au fost date disparute mai multe ore. Ele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Inca un roman a fost gasit mort in apele insulei Lefkada din Grecia, in apropiere de Kefalonia. Acesta intrase sa inoate alaturi de alți opt prieteni. Cei 9 romani au fost dați disparuți ore in șir. Ei inchiriasera o barca, dar vremea urata și curenții puternici i-au purtat mult prea departe de malul…

