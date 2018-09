Tragedia noptii in Romania. Motociclisti zdrobiti de un autocar in care erau circa 70 de ucraineni din care 20 de copii

Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Suceava, doua persoane au murit aseara, iar alte doua au fost ranite, dupa ce un autobuz a lovit o caruta in localitatea Salcea. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc, a declarat ca cele doua victime se aflau in caruta si, la sosirea ambulantelor, au fost gasite in stop cardio-respirator.…

- Un grav accident rutier a avut loc, azi noapte, in jurul orei 22.00, pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti, din judetul Ialomita, pe drumul care duce catre litoral.Potrivit Infotrafic, in evenimentul rutier au fost implicate un autocamion si doua autoturisme, iar traficul rutier a fost oprit…

- Tragedia nopții in Romania. Un politist din Iasi a murit, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut in apropierea municipiului, el aflandu-se intr-o misiune pentru cautarea unui copil dat disparut.

- Un teribil accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp in judetul Prahova, pe raza localitatii Boldesti Scaieni. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca apelantul a anuntat la telefonul de urgenta ca in evenimentul rutier sunt implicate doua…

- Azi dimineata, in jurul orei 03.00, pe DN17, pe raza comunei Scheia in apropiere de zidul mortii , un autoturism a acrosat doi pietoni, dupa care a iesit in afara partii carosabile. Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, la fata locului, s…

- Patru persoane, printre care trei copii, si-au pierdut viata intr-un grav accident de circulatie care s-a produs in seara de miercuri, 18 iulie, ora 22.30 pe traseul Leuseni-Chisinau, in apropierea satului Leuseni.

- Trei persoane au fost ranite, una dintre acestea ramanand incarcerata, in urma unui accident rutier produs azi noapte. In evenimentul rutier produs, pe fondul neacordarii de prioritate, pe strada 13 Decembrie din Brasov au fost implicate patru autoturisme.La fata locului s au deplasat un echipaj de…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este prezent joi si vineri la Constanta, la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania, unde detine si functia de vicepresedinte.Pe ordinea de zi sunt o serie de proiecte importante, precum:- mecanisme de atragere a investitiilor si dezvoltare…