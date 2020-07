Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul roman de origine tatara Taner Chemal (49 ani) a fost unul din cei mai apreciați medici din Romania, mai ales in randul vedetelor țarii. Fondator al unei importante clinici era specialist in implantologie avansata, chirurgie orala, parodontologie și stomatologie digitala. A fost membru al Societatii…

- Chemal Taner, un renumit implantolog din Romania, a murit infectat cu coronavirus la varsta de 49 de ani. Medicul stomatolog era internat de mai mult timp in spital iar in ultimele zile a fost transferat la terapie intensiva, potrivit g4media.ro. Medicul din Constanța, de etnie tatara, era specialist…

- Medicul stomatolog Taner Chemal, unul dintre cei mai apreciati implantologi si specialisti in chirurgie orala din Romania, a murit, joi, la spital, unde fusese internat cu COVID-19. Taner Chemal, in varsta de 49 de ani, a murit dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, iar pe 15 iulie a fost internat…

- Un renumit doctor stomatolog din Romania a murit infectat cu coronavirus la varsta de 49 de ani. Chemal Taner era internat la Spitalul Colentina, iar in ultimele zile a fost transferat la terapie intensiva, potrivit G4media.Chemal Taner, in varsta de 49 de ani, fusese infectat cu coronavirus și internat…

- Un renumit doctor stomatolog din Constanța a murit infectat cu coronavirus la varsta de 49 de ani. Chemal Taner era internat de mai mult timp in spital iar in ultimele zile a fost transferat la terapie intensiva. Medicul din Constanța, de etnie tatara, era specialist in implantologie avansata, chirurgie…

- Balerinul Ovidiu Danci a murit la varsta de 39 de ani. Dansatorul, care a participat la emisiunea „Dansez pentru tine” difuzata de Pro TV, a fost diagnosticat recent cu doua afecțiuni grave, printre care și leucemie. Potrivit Bistrițeanul , Ovidiu Danci a fost internat la Spitalul Județean de Urgența…

- Razvan Ciobanu s-a nascut in Constanța si a cochetat cu moda inca din adolescența. Prima prezentare de moda pe care a avut-o a fost la varsta de doar 19 ani. Alaturi de Irina Schrotter, dar și de alți designeri cunoscuți, Razvan Ciobanu avea sa impresioneze la expoziția internaționala "The Train",…

- TAROM reia, de astazi, cursele Bucuresti – Londra si returi pentru cetatenii care vor sa se intoarca in tara de origine, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a companiei. De la Londra vor fi acceptati doar cetatenii romani care doresc repatrierea, iar de la Bucuresti vor fi acceptati…