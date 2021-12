Se circula in conditii de ceata pe Autostrazile A1, A2 si A3

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceata afecteaza vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe autostrazile A1 Sibiu Deva km. 238ndash;mun. Sibiu, jud. Sibiu km. 292 loc. Cunta, jud.Alba , A2 Bucuresti… [citeste mai departe]