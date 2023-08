Stiri pe aceeasi tema

- Mașina circula de la București catre Suceava și s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul. In mașina se afla femeia care a decedat și o alta care a fost transportata de urgența la spital.Mașina de poliție implicata face parte dintr-un lot de cinci autospeciale ce au pornit dinspre București spre Suceava.La…

- Un accident ce s-a sondat cu cinci victime a avut loc vineri pe DN2B, in localitatea Cilibia. Doua persoane au murit și alte trei au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs dupa ce o femeie de 65 de ani ce conducea o mașina care vedea dinspre Braila spre Buzau, ar fi intrat pe contrasens…

- Indonezianul care s-a facut cunoscut prin sportul pe care l-a dedicat ani din viața a murit din cauza acestei activitați. La varsta de 33 de ani, Justin Vicky a trecut in neființa. In timpul unui antrenament, acesta a incercat sa-și depașeasca propriul record și sa ridice o haltera care cantarea puțin…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- Un accident cu urmari tragice a avut loc, noaptea trecuta, in Bragadiru, localitate aflata langa București. Doi tineri și-au pierdut viața in condiții cumplite. Mașina in care se aflau cele doua persoane a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat, potrivit realitatea.net. Victimele nu…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica jr. sunt parinții unui baiețel in varsta de 4 ani. Intr-un interviu pentru unica.ro, vedeta a dezvaluit cum il crește pe Alexandru, dar și cine o ajuta. caci nu au apelat la serviciile unei bone. In mai, baiețelul lui Ștefan Banica jr și al Laviniei Pirva a implinit 4…

- O persoana a decedat, iar alta a fost transportata la spital, dupa ce un autoturism a explodat intr-o statie CNG din localitatea Pantelimon. „In cursul diminetii de astazi, in jurul orei 05,35, am fost solicitati sa intervenim la o statie CNG (n.r. - Gaz natural comprimat) din localitatea Pantelimon,…

- Doua fete și un baiat și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat, in plin, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in Mehedinți. Tragedia a avut loc pe DN 56A, la iesire din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura. Potrivit ISU Mehedinti, accidentul rutier s-a produs intre un autotren…