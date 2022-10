Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restricționat luni in Pasajul Unirii Pasajul rutier Unirii se redeschide circulatiei, dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare. Foto: GRIGORE POPESCU/ AGERPRES În București, traficul rutier va fi restricționat luni, între orele 14:00 și 16:00, în Pasajul…

- „In acest interval, un expert tehnic judiciar se va afla in interiorul pasajului, pentru a efectua expertiza dispusa de instanța, ca urmare a incidentului petrecut in data de 18 octombrie a.c., atunci cand o mașina a luat foc in mers la jumatatea tunelului rutier.In cadrul expertizei, specialiștii vor…

- Circulația rutiera in Pasajul Unirii pe sensul Universitate- bulevardul Dimitrie Cantemir este sistata pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea și remedierea daunelor provocate de o mașina care a luat foc, a comunicat Primaria Sectorului 4. In comunicat se mai precizeaza ca aceasta masura a fost luata…

- Anuntul a fost facut de Primaria Sectorului 4, care a precizat ca traficul va fi sistat pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea si remedierea de catre echipele de specialisti a daunelor produse dupa ce, marti, o masina a luat foc in Pasajul Unirii , informeaza Agerpres. Masura a fost luata pentru ca…

- Circulația rutiera prin Pasajul Unirii din Capitala, pe sensul de mers Universitate - Bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi inchisa pana joi, 20 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pasajul Unirii parca ar fi blestemat. Astazi, un nou incident s-a produs acolo. Este al cincilea in numai cateva saptamani de cand a fost deschis in urma reabilitarii. Se pare ca un camion a ramas blocat in tunel, dupa ce șoferul nici nu a bagat in seama limitatorul de inalțime. „Inca un incident la…

- Nou incident la Pasajul Unirii, recent reabilitat și pus in siguranța de Primaria Sectorului 4. Astazi, in jurul pranzului, un camion a ramas blocat mai bine de o ora in tunelul rutier din centrul Capitalei. Șoferul vehiculului a ignorat total poarta gabaritica de la intrarea in pasaj dinspre Universitate,…

- Primaria Sectorului 4 din București anunta sambata, 3 septembrie, redeschiderea Pasajului Unirii, dupa lucrari care au durat 77 de zile. Circulația in Pasajul Unirii din București se redeschide odata cu inceperea noului an școlar, a anunțat primarul Daniel Baluța pe pagina de Facebook. Circulația de…