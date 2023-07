Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 14-18 iulie 2023, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, in perimetrul strazilor Tighina și Vasile Alecsandri. Masura a fost luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a strazii Alexandru cel Bun.

- In perioada 7-12 iulie 2023, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Valea Trandafirilor, tronsonul cuprins intre strazile Melestiu și Ciuflea, anunța Primaria mun. Chișinau. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație curenta a strazii Valea Trandafirilor.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 6 iulie – 05 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Vasile Alecsandri și Armeneasca. De asemenea, in perioada 5 – 8 iulie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, la…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 26 iunie – 1 august 2023, va fi suspendat traficul rutier la intersecția str. Tighina cu str. Avram Iancu. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație a strazii Tighina. Astfel, in perioada menționata, circulația…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca, in perioada 23 iunie - 26 iunie 2023, va fi suspendat traficul rutier la intersecțiile: str. 31 August 1989 - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Gavriil Banulescu - Bodoni.

- Traficul rutier pe podul din strada Mihai Viteazul va fi suspendat parțial pana pe 31 decembrie 2023. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație a podului.