Guvernul a decis sa schimbe radical Legea Cetațeniei romane, principalii vizați fiind moldovenii de peste Prut. Autoritațile au constatat, de-a lungul timpului, ca eliminarea probei de interviu pentru cei care solicitau redobandirea cetațeniei a fost o greșeala majora, dat fiind faptul ca cei mai mulți dintre cei peste 800.000 de solicitanți nu știau o boaba […] The post Moldovenii nu mai pupa cetațenie. Cunoașterea limbii romane devine obligatorie first appeared on Ziarul National .