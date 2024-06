Ungaria nu vrea să oprească achizițiile de gaze rusești MAE Ungaria a anunțat! Ungaria este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale si nu are planuri sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor in acest sens, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters . In timp ce tarile din Europa Occidentala au facut eforturi serioase pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti, dupa invadarea Ucrainei in 2022, Ungaria isi acopera necesarul de gaze naturale in principal din Rusia. Ungaria primeste o cantitate de 4,5 miliarde de gaze naturale pe an din Rusia, conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

