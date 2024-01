Se circula in condiții greu de imaginat pe mai multe drumuri din țara, la aceasta ora. In aceste momente, potrivit Centrului INFOTRAFIC al Politiei Romane, traficul rutier este oprit, in cursul serii de vineri, pe doua tronsoane ale DN17, in judetele Bistrita-Nasaud si Suceava, din cauza ninsorilor viscolite. In același timp, au fost impuse și restrictii de tonaj pe DN 15 si DN 17, in judetele Harghita si Suceava.