Traficul feroviar, dat peste cap după accidentul dintre din Giurgiu - Mai multe trenuri au fost anulate CFR Calatori informeaza ca circulația trenurilor pe secția Videle – Giurgiu este temporar intrerupta din cauza tamponarii dintre doua locomotive care aparțin unor operatori privați de marfa intre stațiile Toporu și Chiriacu. Pana acum au fost anulate urmatoarele trenuri de calatori:– Trenul R 9340 Giurgiu Nord-București Nord– Trenul R 9341 Videle – Giurgiu– Trenul R 9342 Giurgiu – Videle– Trenul R 9343 Videle – GiurgiuLa fața locului s-au deplasat reprezentanții autoritaților competente care cerceteaza cauzele producerii acestui incident, precum și echipele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

