Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 11 oameni la bord s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, intre Nadlac si Arad, pe autostrada A1. A fost activat Panul rosu de interventie, la locul accidentului au fost trimise echipaje de descarcerare, autospeciala pentru transport victime multiple, ambulante SMURD si echipaje ale Politiei.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru 33 de departamente din nordul țarii, inclusiv zona capitalei Paris, a fost emis un cod portocaliu de zapada și polei, pentru data de 14 decembrie 2022.…

- La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au fost semnate contractele de finanțare pentru cele doua proiecte de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare, respectiv „Extindere și Modernizare Terminal de Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș” și „Creșterea gradului…

- Noua persoane au fost ranite, joi dimineața, pe un drum din comuna Cotești din județul Vrancea, in urma impactului intre o mașina și un microbuz plin cu pasageri, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 07:00 pe DN2-E85. Un șofer a fost cel care…

- Directorul Aeroportului din Iasi, Romeo Vatra, a declarat, miercuri, ca in perioada ianuarie-octombrie din acest an traficul a fost de 1,32 milioane de pasageri, nivel care a depasit traficul inregistrat inaintea pandemiei. “In 2019 am avut aproximativ 1,3 milioane de pasageri, iar la 1 noiembrie acest…

- Cu cei 100 de mii de pasageri inregistrati in octombrie, Aeroportul Iasi a depasit dupa primele 10 luni ale lui 2022 traficul de pasageri anual din 2018 si 2019. Ultimul an dinaintea pandemiei stabilise recordul doborat acum: 1,319 milioane de pasageri, iar 2018 marcase peste 1,25 milioane de calatori.…

- Aeroporturile locale au inregistrat in aceasta vara 6,7 milioane de pasageri, ceea ce inseamna o scadere de 2,6% fata de aceeasi perioada din 2019, anul de referinta pentru industria aviatica, conform datelor Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aeroporturile locale au inregistrat in aceasta vara 6,7 milioane de pasageri, ceea ce inseamna o scadere de 2,6% fata de aceeasi perioada din 2019, anul de referinta pentru industria aviatica, conform datelor Asociatiei Aeroporturilor din Romania.