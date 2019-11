Traficul de cereale în porturile maritime românești, cu 8,36% mai mare față de anul trecut Traficul total de marfuri inregistrat in primele zece luni ale anului 2019 in portul Constanța (cu zonele Constanța și Midia) și portul Mangalia a crescut cu 8,36%, ajungand la 55,83 milioane tone, fața de 51,5 milioane tone in aceeași perioada a anului trecut. Din traficul total inregistrat, traficul maritim a fost 43 milioane tone (creștere de 5,17%), iar cel fluvial a reprezentat 12,8 milioane tone (creștere de 20,65%). O creștere importanta de trafic s-a inregistrat in cazul cerealelor, de 17,6%. Daca anul trecut, in primele zece luni, traficul de cereale a fost de 15,2 milioane tone, de la… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol: infosud-est

