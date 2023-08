Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat, ascunși intr-un automarfar ce transporta boilere, 23 de cetateni din Siria, Bangladesh și Pakistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat, ascunși intr-un automarfar ce transporta pepeni, 39 de cetateni din Siria, Bangladesh și India, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunși intr-un automarfar, 36 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii din cadrul Politiei de Frontiera Timisoara au depistat, in timpul unor actiuni de combatere a migratiei ilegale, doi cetateni din Ucraina care incercau sa ajute 35 cetateni din Siria si Bangladesh in incercarea de a trece ilegal frontiera, pe raza localitatii bihorene Biharia, arata un comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Salonta au depistat 68 de cetateni din Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in patru mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul…

- 54 de migranti, ascunsi intr-un TIR, au incercat sa iasa ilegal din Romania. Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat, in doua TIR-uri, 56 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara. Dintre acestia, 54 erau ascunsi intr-un singur TIR, anunța News.ro. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 12 cetateni din Pakistan și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge, in final, in Italia. *Un cetațean roman din Satu Mare este cercetat pentru trafic de migranți, in stare de retinere pentru 24 de ore. In…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au prins 28 de migranti veniti din Bangladesh, Sri Lanka si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport, soferii fiind cercetati penal pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.Calatorii clandestini…