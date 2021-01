Traficanți de ecstasy, care aprovizionau piața din Timișoara, ridicați într-o operațiune DIICOT. Salon de consumat droguri pentru clienți Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru capturarea mai multor traficanți de droguri de mare risc care aprovizionau piața de pe malurile Begai și comunele limitrofe. Ancheta polițiștilor anti-drog a scos la iveala ca traficanții se aprovizionau cu MDMA din Germania sau Olanda. Marfa era trimisa in Romania in colete care erau primite de […] Articolul Traficanți de ecstasy, care aprovizionau piața din Timișoara, ridicați intr-o operațiune DIICOT. Salon de consumat droguri pentru clienți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

