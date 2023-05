Traficanți de droguri, prinși în flagrant cu „marfă” adusă din Maroc. Cum acționa gruparea care vindea în tot Banatul Procurorii DIICOT Caraș-Severin, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, au prins astazi in flagrant doi suspecți, un cetațean roman și un cetațean strain, „in timp ce dețineau și transportau cu un autoturism un bagaj de mana conținand cantitatea de aproximativ 1,1 kilograme de substanța solida de […] Articolul Traficanți de droguri, prinși in flagrant cu „marfa” adusa din Maroc. Cum acționa gruparea care vindea in tot Banatul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

