- La data de 08.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vaslui au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in…

- PERCHEZIȚII… Procurorii DIICOT Vaslui, insoțiți de polițiști de la serviciile speciale și jandarmi au efectuat astazi dupa amioaza, pe 16 septembrie, mai multe percheziții in municipiul Barlad, la mai multe persoane din cartierul Munteni, strada Ardeal și in zona Garii, pe strada Lirei, suspecte de…

- FOTO VIDEO| Percheziții ale DIICOT in Bistrița-Nasaud și Cluj: Au fost descoperite și confiscate aproape 11 kilograme de droguri Percheziții ale DIICOT in Bistrița-Nasaud și Cluj: Au fost descoperite și confiscate aproape 11 kilograme de droguri In cursul zilei de miercuri, in urma a 12 percheziții…

- O plantație de canabis, pazita cu drona, a fost descoperita de procurorii DIICOT, la o percheziție in Satu Mare. Anchetatorii au mai gasit 15 kilograme de droguri, pe care suspecții le creșteau in propria curte. Drona o foloseau ca sa verifice stadiul culturii sau sa vada daca sunt oameni in preajma,…

- Trei barbati care vindeau cocaina pe raza judetelor Vrancea si Bacau, au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vrancea pentru trafic de droguri de mare risc in forma continuata, a informat, marti, institutia…

- FELICITARI… Absolventii de liceu din Husi au fost de neoprit anul acesta, la cele mai importante institutii de invatamant din tara! La „Medicina”, de pilda, acolo unde concurenta este teribila, iar examenul de admitere e unul conceput anume pentru a cerne tinerii cu cea mai evidenta capacitate in acest…

- Detalii noi in cazul avocatei Monica Cioata. O urma de pantof lasata pe pervaz a cantarit mult in decizia luata de procurori. Cum a ajuns criminal, dupa un an de la moartea fostei sale iubite, ramane de vazut Sebastian Felecanu, un avocat cunoscut in Iași, a ajuns sa fie trecut pe lista criminalilor.…