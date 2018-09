Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat incepand de miercuri, ora 8,00, pana pe 10 septembrie, ora 22,00, in Capitala, in zona Garii Baneasa, ca urmare a desfasurarii evenimentului cultural artistic "BalKaniK! Bucharest World Music Festival". In perioada 7 - 9 septembrie, Asociatia Culturala Metropolis,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…

- Un accident mortal a avut loc vineri in Capitala. Conform informațiilor oferite de catre Brigada Rutiera a Capitalei, in jurul orei 11.50, conducatorul unui autocamion, un tanar in varsta de 25 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Antiaeriana (zona Peco Petrom) dinspre rond Alexandriei catre Calea 13…

- Traficul rutier va fi restrictionat de marti seara pana duminica, 26 august, in zona Parlamentului, cu ocazia evenimentului cultural-artistic "Spectacolul 'Vlaicu Voda'", informeaza Brigada Rutiera a Capitalei informeaza news.ro Circulatia se va desfasura restrictionat intre orele 20,00 si…

- Traficul rutier va fi restrictionat de marti seara pana duminica, 26 august, in zona Parlamentului, cu ocazia evenimentului cultural-artistic "Spectacolul 'Vlaicu Voda'", informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Circulatia se va desfasura restrictionat intre orele 20,00 si 23,00 pe bd. Libertatii,…

- Traficul a fost restrictionat miercuri pe strada Izvor, intre bd Libertatii si strada Hasdeu, a anuntat Brigada de Politie Rutiera. Cateva sute de persoane protesteaza miercuri in Parcul Izvor, in fata Palatului Parlamentului, solicitand demisia Guvernului. Protestul a fost…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Sambata si duminica,…

- "Municipalitatea realizeaza o economie de 4 milioane de euro prin preluarea acestor lucrari de catre Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA. Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, va demara lucrarile de introducere in BTMS…