Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe un kilometru din Autostrada A10 Sebes – Turda a fost inchisa din cauza unor deficiențe. Vezi cum se intervine la alunecarea de teren pentru care traficul a fost inchis pentru 30 de zile.

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda au inceput lucrarile la alunecarea de teren pentru care s-a inchis traficul pe un sens de mers la Alba Iulia Nord VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda au inceput lucrarile la alunecarea de teren pentru care s-a inchis traficul pe un sens de mers la Alba Iulia Nord…

- O bucata din banda de circulatie numarul unu a autostrazii Sebes-Turda s-a rupt, in urma unei alunecari de teren masive, deplasand parapetul metalic si gardul de protectie de pe marginea drumului. Alunecarea de teren produsa la autostrada aflata inca in garantie a avut loc in apropiere de Alba Iulia,…

- Imaginile filmate la fata locului, vineri, arata ca o bucata de asfalt de mari dimensiuni s-a rupt din autostrada si a plecat la vale, odata cu terenul de sub sosea, antrenand parapetul metalic si gardul de protectie. Autostrada este inchisa, incepand de miercuri dimineata, timp de 30 de zile,…

- Circulația pe autostrada A10 Sebeș – Alba Iulia – Turda a fost restricționata in apropiere de municipiul Alba Iulia, dupa ce carosabilul a fost afectat de o alunecare de teren. Mai mult, pe banda de urgența au aparut fisuri, deși drumul de mare viteaza are doar doi ani de la inaugurare. Conform Alba24.ro…

- Porțiune din autostrada A10 Sebeș-Turda din zona dealului de la Paraul Iovului risca sa se prabușeasca, dupa ce a aparut o alunecare de teren. Alunecarea taluzului in rambleu s-a produs la Alba Iulia Nord, la kilometrul 17, unde asfaltul e crapat pe banda de urgența a autostrazii și pe o porțiune mica…

- O porțiune din Autostrada A10 Sebeș – Turda, la nord de Alba Iulia, a fost restricționat la o banda pe sens din cauza unei alunecari de teren. Deși a fost deschisa circulației de doar doi ani, Autostrada A10 Sebeș-Turda, tinde sa „o ia la vale” in zona dealului de la Paraul Iovului. Pe aceasta porțiune…

- O alunecare de teren se inregistreaza pe Autostrada A 10 Sebeș-Turda, in zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Circulația auto a fost restricționata pe banda de urgența și parțial pe banda intai.