Trafic restricționat în vama Isaccea, din cauza ninsorii abundente. Anunțul autorităților Circulatia camioanelor prin punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din orasul Isaccea, județul Tulcea, este restrictionata pentru 24 de ore, din cauza condițiilor meteo, a anuntat, sambata seara, Garda de Coasta, citata de Agerpres. Masura vine dupa ce autoritatile ucrainene au anunțat ca interzic pentru 24 de ore circulatia autovehiculelor de mare tonaj pe traseul Reni-Odessa, din cauza ninsorilor abundente. „Din acest motiv se restrictioneaza circulatia camioanelor prin PTF Isaccea pana la revenirea la normal a conditiilor meteo si redeschiderea circulatiei in statul vecin. Precizam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

