O nava din Ucraina a esuat in Stramtoarea Bosfor. Mai multe remorchere au fost trimise pentru a oferi asistenta navei. Nava, inregistrata sub pavilion Palau, a esuat luni dimineata la Acarburnu, la capatul nordic al stramtorii. Nava transporta mazare Cargobotul transporta mazare și se deplasa din Ucraina spre un port din Turcia. Traficul maritim a […]