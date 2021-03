Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este intens pe sensul spre București al Autostrazii Soarelui. Pe anumite tronsoane se circula in coloana, anunța MEDIAFAX. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, valorile de trafic…

- Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, potrivit agerpres.ro. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, circulatia rutiera pe autostrada A2…

- Accident rutier pe A2.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme, pe sensul catre capitala al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 16 Cernica, judetul Ilfov , circulatia este restrictionata…

- Un autovehicul a luat foc.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrul 526, in zona localitatii Sagu, judetul Arad, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului…

- Circulatia rutiera este restrictionata, joi, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe podul Cernavoda, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, joi, pana la ora 15,00, circulatia va fi restrictionata…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane ii avertizeaza pe șoferi ca pe autostrada A3 București – Ploiești sunt porțiuni acoperite cu polei, un fenomen meteo extrem de periculos pentru siguranța rutiera. Sambata dimineața au avut loc deja trei accidente provocate de polei in zona…

- Traficul este restrictionat vineri, pana la ora 12,00, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre litoral, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, pana la ora 12,00, circulatia…

- Traficul rutier este restrictionat marti, pana la ora 17,00, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre Capitala, pentru efectuarea unor lucrari la carosabil, potrivit Agerpres. Citește și: Cazul Robert Roșu 2: un alt avocat este trimis de DNA in judecata Centrul INFOTRAFIC…