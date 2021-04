Trafic intens la punctele de frontieră terestre: Peste 40.500 de persoane au intrat în ţară A fost trafic intens la frontierele terestre ale Romaniei. Peste 40.500 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore au intrat in țara aproximativ 15.900 de mijloace de transport. In același interval, 44.100 de persoane au iesit din țara, conform Politiei de Frontiera. Vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 80.600 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 31.400 mijloace de transport (dintre care 13.300 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 40.500 persoane cu 15.900 mijloace… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

