- Trafic blocat pe ambele sensuri pe autostrada #A1, km 412, in zona bifurcației din apropierea localitații Holdea, județul Hunedoara. A avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara, un autoturism și un autocamion. In urma impactului, șoferul autoutilitarei a decedat, conform…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, vizibilitatea fiind redusa din cauza ceții, zborul WZZ3548 Roma – Timișoara, operat de Wizzair, a fost direcționat spre Aeroportul din Cluj-Napoca, iar zborul LH1471 Frankfurt-Timișoara, operat de Lufthansa, a fost deviat spre Aeroportul din Sibiu. Cele doua…

- Traficul de sarbatori și bucata lipsa din autostrada au facut ca in aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1 Deva – Arad, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, unde sa se formeze o coloana de mașini lunga de 2 kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Opt mașini, doua TIR-uri și o autocamioneta s-au ciocnit, fapt pentru ca circulația a fost blocata. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A3 Turda-Borș, la kilometrul 15, in zona localitații Turda, județul Cluj, s-a produs un accident rutier, in…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca miercuri dupa-amiaza se circula in condiții de ceața, cu vizibilitate redusa, pe un tronson al autostrazii Sibiu-Deva și pe mai multe drumuri din județul Cluj.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica dimineata, sunt semnalate conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic pe alocuri intre 150 si 200 de metri pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, pe tronsonul kilometric 334 - 400, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anuntat ca este vizibilitate redusa pe Autostrazile A1, A2 si A4.Sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic pe alocuri intre 100 și 150 de metri pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 238 – 412. Sunt…

- Patru persoane au fost transportate la spital, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident produs pe breteaua de urcare pe Autostrada A3 de la Gilau, fiind implicate doua autoturisme. Traficul a fost oprit in urma accidentului. "Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Gilau au intervenit in aceasta…