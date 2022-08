Stiri pe aceeasi tema

- Aglomeratia de pe litoral s-a mutat pe Autostrada Soarelui. Turistii care au petrecut la mare vin spre Bucuresti. Ca sa evite aglomeratia, politistii ii sfatuiesc sa aleaga rute ocolitoare.

- Toate lucrarile au fost sistate pe DN7, in zona localitatii Boita, din judetul Sibiu, avand in vedere valorile crescute de trafic generate de minivacanta din perioada 13 – 15 august, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Cu toate ca traficul se desfasoara…

- In perioada 12-15 august, ocazionata de Sarbatoarea ,,Adormirea Maicii Domnului”, pentru siguranța celor care vor participa la evenimentele desfașurate pe raza județului nostru, Jandarmeria Maramureș va intensifica acțiunile specifice de asigurare și menținere a ordinii și siguranței publice. In acest…

- “Hotelierii si operatorii din industria turismului se pregatesc pentru cele mai aglomerate zile din aceasta vara, varful de sezon estival, in contextul in care urmeaza un weekend prelungit cu ocazia sarbatorii de Sf. Maria. Daca anul trecut data de 15 august a picat intr-o zi de duminica, astfel ca…

- Ne aflam in plin sezon estival si se apropie minivacanta de Sfanta Maria, prilej pentru multi cetateni romani de a calatori in afara granitelor tarii, sens in care, avand la baza experienta de acum doua saptamani, cand prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au trecut aproximativ un milion…

- Luni, 13 iunie, de la ora 13.00, in Sala Ovala a Prefecturii Constanta, reprezentantii structurilor Ministerului Afacerilor Interne MAI ce actioneaza pe raza judetului Constanta vor sustine declaratii de presa, in care vor prezenta principalele rezultate obtinute in minivacanta prilejuita de sarbatorile…

- Aproximativ 300 de politisti constanteni vor fi la datorie, zilnic, in aceasta minivacanta, pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, astfel incat Sarbatoarea de Rusalii sa fie celebrata in siguranta.Peste 1.100 de politisti vor actiona vineri, sambata, duminica si luni in…

- Așa cum ne-am obișnuit in ultimul timp, la fiecare sfarșit de saptamana, in Capitala ne confruntam cu un trafic de coșmar din cauza diferitelor restricții de circulație ocazionate de evenimentele care au loc. La aceste restricții se adauga și starea vremii care se anunța a fi ploioasa in acest sfarșit…