Trafic de droguri ca la tarabă, la barul din sat și în scări de bloc In condițiile in care consumul de droguri a inregistrat o creștere fara precedent, o mare parte din șoferii trași pe dreapta de agenții de la Poliția Rutiera fiind mai degraba drogați decat amețiți de alcool, traficanții de droguri se adapteaza la creșterea pieței, inființadu-și puncte fixe de vanzare a drogurilor, ca „la taraba”. Un „dealer” cu inițiativa vindea „cristale” la barul satesc din Barcea Politistii de la „Antidrog”, impreuna cu procurorii DIICOT Galați, au reținut un individ in varsta de 48 de ani, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare și care vindea „cristale”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

