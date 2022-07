Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un un accident rutier petrecut pe strada Fagetului. Din primele informații, o persoana este incarcerata. „Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca intervin la un accident rutier petrecut pe strada Fagetului. Din primele informații, un…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Molid unde doua masini s-au ciocnit violent. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma dotata cu echipament pentru descarcerare, doua ambulanțe SMURD cu sprijinul…

- O femeie a ajuns la spital in urma unui grav accident care a avut loc in aceasta dimineața in comuna Șcheia. In accident au fost implicate patru autovehicule, unul dintre acestea rasturnandu-se in urma impactului. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu modulul…

- Traficul rutier este restrictionat, luni, pe DN 1, Centura Ploiesti Vest, dupa ce un tanar de 22 de ani s-a aruncat din masina in care se afla. El a fost ranit si primeste ingrijiri medicale. Tanarul a fost testat, avand in organism susbstante cu efecte psihoactive. "Tanarul de 22 de ani a fost transportat…

- Salvatorii Sectiei de Pompieri Macin intervin pentru stingerea si lichidarea unui incendiu produs la o locuinta in localitatea Grindu. La fata locului pompierii militari intervin cu doua autospeciale de stingere si un echipaj medical SMURD. , transmit reprezentantii ISU Tulcea. La sosirea echipajelor,…

- Trei mașini s-au ciocnit pe raza municipiului Radauți, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Radauți cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. Un adult și un minor sunt monitorizați la fața locului de catre…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe raza localitații Salcea, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, doua ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul unui echipaj SAJ The post O mașina s-a rasturnat la Salcea…

- O persoana a necesitat ingrijiri in urma unui accident care a avut loc astazi intre un autotren și un autoturism pe raza localitații Spatarești. Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensiva Mobila)…