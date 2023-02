Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in perioada februarie – iulie 2022 cea de-a XVI-a ediție a Festivalului – Concurs Lada cu Zestre, un concurs asteptat si apreciat de foarte multa lume Cu un puternic impact comunitar și un extraordinar succes la public, evenimentul aduce in atenție un patrimoniu cultural viu, sensibil ... The post Traditionalul concurs, Lada cu Zestre, la o noua editie appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .