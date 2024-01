Tradiții și superstiții la români, în prima zi a anului Tradițiile și superstițiile de Anul Nou sunt o parte importanta a culturii vieții și culturii romanești. Acestea sunt o combinație de obiceiuri pagane și creștine, menite sa aduca noroc, prosperitate și sanatate in noul an. Cea mai importanta tradiție in timpul sarbatorilor de iarna este colindul, un obicei stravechi, care se practica in continuare in […] Articolul Tradiții și superstiții la romani, in prima zi a anului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

