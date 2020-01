Mesagerul ureaza tuturor celor care poarta numele Sfinților trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan sa aiba putere de munca, spor in toate faptele bune și pace! Tradiții și obiceiuri de Trisfetite – Misterul sarbatorii Sfinților Trei Ierarhi Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura, cunoscuți și ca Sfinții Trei Ierarhi, sunt praznuiți in calendarul creștin-ortodox pe 30 ianuarie. Chiar daca fiecare dintre ei are și o zi anume in care e celebrat – Sf. Vasile cel Mare pe 1 ianuarie, Sf. Ioan Gura de Aur pe 23 ianuarie și 13 noiembrie, iar Sf. Grigorie Teologul pe 25 ianuarie -, Dumnezeu…