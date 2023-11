Traditii pentru spor si sanatate de Sfintii Mihail si Gavriil! Astazi sunt strict interzise indeletnicirile casnice

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai importante sarbatori ale lunii noiembrie le este dedicata Sfinților Mihail și Gavriil, cei doi Arhangheli fiind sarbatoriți impreuna. Ziua de 8 noiembrie este marcata de numeroase tradiții și superstiții, iar de unele dintre acestea se ține cont cu sfințenie in popor. Fiind o sarbatoare…

- Crestinii ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri, pazitorii oamenilor de la nastere si pana la moarte si calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai. In fiecare an, in aceasta zi, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor…

- Sfantul Mihail și Sfantul Gavriil sunt doi dintre arhanghelii ce ocupa un loc special in credința creștina, iar sarbatoarea lor, care are loc la 8 noiembrie, este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox. Exista cateva tradiții și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2023.…

- Moșii de toamna in 2023 se vor cinsti la inceputul lunii noiembrie. Conform calendarului creștin ortodox, moșii de toamna in 2023 au fost stabiliți de Biserica Ortodoxa pe data de 4 noiembrie, și anume in prima zi de sambata din luna noiembrie.In fiecare an, moșii de toamna se pomenesc intre praznicul…

- Calendar Ortodox NOIEMBRIE 2023: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului și Sfantul Apostol Andrei, sarbatorite in aceasta luna. Cand incepe Postul Craciunului Calendar Ortodox NOIEMBRIE 2023: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului și Sfantul Apostol…

- Biblia este o carte sfanta, care ofera multe indicații și reguli privind modul in care creștinii ar trebui sa traiasca. O astfel de regula se refera la alimentație și exista anumite alimente care sunt considerate impure sau interzise de catre Dumnezeu. Iata alimentele interzise in Biblie:Carnea de porc:…

- Ziua Crucii, Crucea Mare; Ziua Șarpelui; Carstovul viilor; Inalțarea sfintei Cruci Situata la polul opus al Alexiilor (17 martie), Ziua Crucii reprezinta momentul cand pamantul se inchide in preajma iernii, luand cu sine insectele, șerpii, plantele care au fost lasate la lumina de cu primavara. In plan…

- Azi, 8 septembrie, intreaga crestinatate celebreaza cu mare bucurie Nasterea Maicii Domnului, prima sarbatoare importanta din cursul noului an bisericesc, care a inceput pe 1 septembrie. Nasterea Maicii Domnului 8 septembrie , Intrarea in Biserica 21 noiembrie , Bunavestire 25 martie si Adormirea Maicii…