Traditii pentru spor si sanatate de Sf Parascheva! Ce trebuie sa faca astazi femeile insarcinate

Stiri pe aceeasi tema

- ”O praznuim astazi pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, amintindu-ne invatamintele sale despre milostenie si iubire fata de semeni, despre smerenie si credinta. Tuturor celor care isi serbeaza onomastica le urez sanatate si bucurii alaturi de familie”, a scris Ciuca, intr-un mesaj postat…

- ”O praznuim astazi pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, amintindu-ne invatamintele sale despre milostenie si iubire fata de semeni, despre smerenie si credinta. Tuturor celor care isi serbeaza onomastica le urez sanatate si bucurii alaturi de familie”, a scris Ciuca, intr-un mesaj postat…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva, traditii si obiceiuri: Ce e bine sa faci pe 14 octombrieIn fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuieste sarbatoarea cu cruce rosie de Sfanta Parascheva de la Iasi. Sfanta Parascheva, cunoscuta in traditia populara drept "Sfanta Vineri" a trait pe pamant…

- Mii de pelerini din tara si din strainatate au participat, sambata dimineata, la scoaterea in procesiune a raclei cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, manifestare religioasa care a avut loc in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi. In jurul orei 6,00, in Catedrala Mitropolitana…

- CNAS: Femeile insarcinate pot efectua analize medicale specifice și peste valoarea plafonul lunar Femeile insarcinate beneficiaza, de la 1 iulie 2023, atat de serviciile medicale decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana la data respectiva, cat si de servicii noi, in conformitate…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca, de la 1 iulie, femeile insarcinate beneficiaza atat de serviciile medicale decontate de CNAS pana la data respectiva, cat si de servicii noi, potrivit news.ro.Potrivit CNAS, pe paliere de asistenta medicala, femeile insarcinate beneficiaza…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca, de la 1 iulie, femeile insarcinate beneficiaza atat de serviciile medicale decontate de CNAS pana la data respectiva, cat si de servicii noi. Potrivit CNAS, pe paliere de asistenta medicala, femeile insarcinate beneficiaza de urmatoarele…

- Sfantul Ilie este sarbatorit de Biserica Ortodoxa și Biserica Catolica in fiecare an pe data de 20 iulie. Este una dintre cele mai importante sarbatori și este amintita in calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie. Ca și restul sarbatorilor creștine, exista o serie de tradiții și obiceiuri de Sfantului…