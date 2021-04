Stiri pe aceeasi tema

- Vremea neobișnuit de geroasa din Texas, care a afectat infrastructura de utilitați și a lasat milioane de oameni sa tremure de frig in case zile intregi, a dat naștere unor conspirații bizare. Unii oameni se chinuie sa demonstreze pe rețelele sociale ca zapada ar fi falsa. S-au apucat sa arda bulgari,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD nu a dorit sa „alimenteze” nemultumirea minerilor din Valea Jiului care nu si-au primit salariile si ca nu doreste sa „alimenteze un necaz” al oamenilor. In acest context, el a explicat ce isi doreste de la PSD, mentionand printre altele „bunul simt”…

- Vremea a fost usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil in prima parte a zilei si senin in rest. In zona montana a nins slab. Vantul a prezentat intensificari temporare pe creste, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au avut valori cuprinse intre 4 grade la Cavnic…

- Vineri, cerul va fi mai mult noros. Soarele rasare la ora 07:23. Dimineața, in zonele joase se va inregistra ceața. Vremea se incalzește peste normalul perioadei. La munte, pe creste va ninge. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele apune la ora 18:31. Temperaturile minime se vor situa intre …

- Vremea va continua sa fie deosebit de rece in urmatoarele zile, atenționeaza ANM. De asemenea, meteorologii au emis cod galben de vant puternic in mai multe regiuni. Atenționarea ANM de vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea este valabila in intervalul 15 februarie, ora 20:00 – 17 februarie,…

- Vremea rea din ultimele 24 de ore a afectat 11 județe din Romania. In toate zonele afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 3 curți și 1 subsol, degajarea a 17 copaci și a 4 stalpi de electricitate cazuți pe carosabil, a unor elemente de constrcuție…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea valabile in aceasta perioada pentru intreaga țara/Vremea se racește accentuat, va fi viscol in zonele montane inalte și ninsori și polei in restul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au fost doua zile in care vaccinarile s-au facut cu intarziere in vestul tarii. Si asta din cauza ca dozele de la Pfizer nu au ajuns la timp. Vremea rea din Germania a dat peste cap planurile de zbor pentru transporturile de vaccinuri.