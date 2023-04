Stiri pe aceeasi tema

- In Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor exista mai multe tradiții și obiceiuri. Credincioșii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii și este o saptamana presarata cu datini stravechi, care trebuie ținute din Duminica Floriilor pana la Invierea lui Iisus Hristos. Iata ce tradiții, obiceiuri și superstiții…

- Saptamana Patimilor incepe cu Duminica Floriilor și dureaza pana in sambata dinainte de Paște. Este una dintre cele mai importante perioade pentru creștinii de pretutindeni, fiind zilele care preced Invierea lui Iisus Hristos. Fiecare zi din aceasta saptamana este importanta și are o semnificație importanta.…

- Incepand cu Duminica Florilor si pana in sambata de dinainte de Paste, crestinii marcheaza Saptamana Patimilor, cunoscuta și ca Saptamana Mare. Perioada care preceda Paștele este incarcata de tradiții și obiceiuri pe care creștinii ortodocși le respecta cu sfințenie. Zilele care preced Invierea Domnului…

- Saptamana Mare 2023 sau Saptamana Patimilor, semnificație, tradiții și obiceiuri. Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori din, iar Saptamana Mare este o perioada foarte importanta pentru creștini. Aflați in randurile urmatoare semnificația Saptamanii Mari și ce tradiții, obiceiuri și superstiții…

- In timp ce creștinii catolici celebreaza azi prima zi de Paști, credincioșii ortodocși praznuiesc astazi duminica de Florii. Este sarbatoarea care ne amintește intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim… Duminica de Florii este și ultima zi in care, pe vremuri, se mai purtau martisoare. Ele…

- Duminica Floriilor reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin-ortodox și se praznuiește intotdeauna cu o saptamana inainte de Paștele ortodox. Anul acesta, Floriile pica pe 9 aprilie, ziua in care credincioșii respecta o serie de tradiții și obiceiuri de Florii 2023.…

- Tradiții și obiceiuri de Paște la catolici. Paștele catolic, cunoscut și sub numele de Duminica Invierii, este cea mai importanta sarbatoare creștina care celebreaza invierea lui Iisus Hristos din morți. Este un moment de mare bucurie și sarbatoare in Biserica Catolica și este celebrata in prima duminica…

- Ziua de Dragobete se sarbatoreste in fiecare an pe 24 februarie. Dragobetele este o zi dedicata iubirii si una dintre cele mai frumoase traditii ale poporului nostru. De Dragobete indragostitii isi fac daruri, cei casatoriti isi reafirma iubirea, iar cei care nu au inca o pereche, acum e momentul cel…