- Secretarul general al Pro Romania, Ion Mocioalca, trece la PSD și va candida pe listele partidului in județul Caraș Severin, potrivit unor surse din partid. Mocioalca va deschide lista PSD la Senat.

- Fostul europarlamentar Elena Basescu, fata cea mica a fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, va candida la alegerile parlamentare pe lista Partidului Miscarea Populara Constanta, urmand sa se regaseasca pe primul loc la Camera Deputatilor.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot…

- Fostul premier Viorica Dancila considera ca merita sa fie pe lista PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie și spune ca "Liviu Dragnea nu mai are un cuvant de spus" in Partidul Social Democrat."Sunt persoane din PSD de la Teleorman care au un dialog constant cu Liviu Dragnea. Au fost discuții…

- Fostul premier și ex-liderul PSD, Viorica Dancila, spune ca prezența sa pe listele social-demcoraților pentru alegerile parlamentare va arata ca „Liviu Dragnea nu mai are nicio influența” in partid. ​„Am spus ca inca mai are influenta Liviu Dragnea in Teleorman ca a vorbit cu unii lideri judeteni pentru…

- Ziarul Unirea Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR USR-PLUS Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR USR-PLUS Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului…

- Ziarul Unirea Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR PNL Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Lista CANDIDAȚILOR PNL Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Astazi, 10 octombrie…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…