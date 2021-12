Toyota și Honda vor doar mașini electrice și hibride Constructorii japonezi Toyota și Honda estimeaza ca, pana in 2030, toate mașinile din Europa vor fi electrice sau hibride. Producatorii auto japonei, Toyota și Honda au planuri extrem de ambitioase, in ceea ce privește ecologizarea trasnportului. Toyota vizeaza ca, in 2030, totalitatea vehiculelor vandute in Europa si in China sa fie modele electrificate (pe baterie sau hibride), in timp ce in America de Nord ponderea ar urma sa fie de 70%, informeaza Reuters. La randul sau, constructorul nipon Honda si-a propus ca, in 2040, totalitatea vehiculelor vandute la nivel mondial sa fie modele electrice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

