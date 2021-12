Stiri pe aceeasi tema

- Toyota a facut o adevarata demonstratie de forta, prezentand 15 concepte electrice pentru a anunta un plan masiv de electrificare in care va investi 70 miliarde dolari in urmatorii noua ani.

- Constructorul auto japonez Nissan Motor Co., partener al Renault in cadrul aliantei Renault-Nissan, si-a anuntat luni intentia ca jumatate dintre vehiculele vandute la nivel mondial in 2030 sa fie vehicule electrificate (pe baterie sau hibride), comparativ cu aproximativ 10% in 2020, transmite Reuters,…

- Comisia Europeana a lansat astazi, 26 octombrie, cea de a doua cerere de propuneri pentru proiecte la scara larga din cadrul Fondului pentru inovare, unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare, cu emisii scazute de dioxid de carbon, finanțate din veniturile…

- Comisia Europeana a lansat marți a doua cerere de propuneri pentru proiecte in cadrul Fondului pentru inovare, care are un buget de 1,5 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al CE, fondul va finanța...

- Comisia Europeana a lansat marti cea de a doua cerere de propuneri pentru proiecte la scara larga din cadrul Fondului pentru inovare, unul dintre cele mai mari programe din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scazute de dioxid de carbon, finantate din veniturile

- Gigantul auto american Ford a anunțat ca va investi 11 miliarde de dolari pentru 3 fabrici de baterii auto și noi autovehicule electrice. Alaturi de SK Innovation, o companie din Coreea de Sud, Ford va ridica 3 fabrici in statele americane Kentucky și Tennessee, care vor duce la apariția a 11.000 locuri…

- Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 52,85 miliarde de lei, respectiv 61,27%. Pe locul doi de aflau actiunile, cu 21,053 miliarde de lei (24,41%). Obligatiunile corporative se situau pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,971 miliarde de lei, respectiv…

- Evaziunea fiscala a celor mai bogati americani aduce Statelor Unite pierderi in valoare de 163 de miliarde de dolari in fiecare an. Primii 1% dintre castigatorii americani evita impozite de aproximativ 163...