Toxa este un câine polițist care participă la intervenții alături de conductorul canin SAS Colegul Toxai este un polițist care lucreaza la SAS Iași de aproximativ 5 ani. De atunci, cei doi sunt nedesparțiți. Incepand cu anul 2011, polițistul lucreaza cu caini, aceasta dupa ce a participat la un curs de dresaj canin la Centrul Chinologic de la Sibiu. A fi conductor canin in cadrul SAS presupune atat desfașurarea de activitați specifice unui luptator SAS, cat și a avea anumite abilitați de lucru cu cainii de serviciu. Pentru a avea un caine apt de serviciu, conductorul canin impreuna cu cainele acestuia urmeaza un curs de aproximativ 4 luni pentru categoria patrulare-intervenție la … Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

