Stiri pe aceeasi tema

- Interesul turiștilor romani pentru a precere sfarșitul anului in destinații din Emiratele Arabe Unite este in creștere, potrivit agenției de turism Eturia. Astfel, turoperatorul lanseaza noi pachete de calatorie catre Ras al-Khaimah, unul dintre cele șapte emirate parte a EAU. Ras Al Khaimah le promite…

- Germania, pol de stabilitate in epoca Merkel, intra intr-o faza mult mai imprevizibila, cu negocieri dificile pentru a forma urmatorul guvern in urma alegerilor legislative: atat social-democratii, castigatori cu un scurt avans, cat si conservatorii revendicand postul de cancelar, comenteaza AFP.

- Primaria Bacau solicita 1.52 milioane de lei pentru ornarea orasului si petrecerile de Craciun si Revelion. Mai mult, celebrul brad va fi inlocuit de unul nou, de 3 ori mai scump. Potrivit referatului intocmit de cabinetul de specialitate al primarului municipiului Bacau, se solicita 1.524.450 de lei…

- Cautarea rochiei perfecte pentru a se potrivi stilului si personalitatii tale poate fi o sarcina destul de descurajanta. O rochie poate face diferenta dintre un eveniment memorabil si unul pe care vrei sa-l uiti cat mai curand posibil.In timp ce toata lumea vrea sa arate la moda, este usor…

- Perioada sarbatorilor poate fi destul de stresanta pentru multe persoane, din cauza faptului ca cea mai mare provocare o constituie alegerea cadourilor potrivite. Exista situatii in care sunt achizitionate cadouri care nu se potrivesc deloc cu persoana care urmeaza sa le primeasca, iar acest gand poate…

- Viceprimarul Ruben Lațcau ii avertizeaza pe muncitorii care lucreaza pe șantierele Timișoarei ca vor munci și pe vreme rea. S-a terminat cu sistarile, „inclusiv pe iarna”. Nu va fi totuși lume pe șantier cand Administrația Naționala de Meteorologie va decide ca nu se poate lucra. Și vor fi pauze de…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, marți, ca activitatea a 117 centre fixe de vaccinare a fost oprita, dar ca este posibila revenirea rapida a acestora atunci cand, potrivit estimarilor, cererea pentru imunizare va crește. Medicul a subliniat ca in contextul in care…

- Prima editie a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania din acest an va avea loc la Oradea, in perioada 7 - 11 iulie, in Piata Unirii din centrul municipiului, au informat luni organizatorii. "Cea mai cunoscuta si mai indragita serie de targuri de carte din tara noastra, Gaudeamus Radio Romania, revine…