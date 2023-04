Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea rotativei guvernamentale și iminenta incepere a precampaniei electorale au agitat mult spiritele in București, mai ales dupa dezvaluirile recente publicate de redacția noastra privind ingrijoratoarea situație administrativa a Capitalei. Semnalele de alarma vizand inclusiv proiectele de reglementare…

- Politistii Sectiei 8 Politie din Sectorul 2 au efectuat marți doua perchezitii la adresele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente. Patru suspecți sunt audiați.

- Polițiștii și procurorii au facut noua percheziții in București la persoane banuite ca ar fi vandut droguri in Capitala, o parte dintre activitați avand loc in apropierea unei școli din Sectorul 5.

- 413 copii de la scoala gimnaziala 183 din Sectorul 1 sunt privați de dreptul de a face ore de sport, 2 ani de zile. Primarii Nicusor Dan si Clotilde Armand sunt acuzati de incompetenta si dezinteres de catre consilierii Partidului Umanist Social Liberal.

- O adolescenta in varsta de 13 ani, care, luni, a plecat de la domiciliul sau, din Sectorul 5 al Capitalei, spre scoala, dar nu a mai ajuns la destinatie, este cautata de politisti. Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor in acest caz.Politia Capitalei a fost sesizata, luni, dupa ce o adolescenta…

- Angajatii ASPA au intervenit, duminica, pentru capturarea a doi caini de talie mare, ciobanesc caucazian, din apropierea Bulevardului Iuliu Maniu.Cel mai probabil animalele au fost abandonate, fiind anuntata Politia.”Am fost sesizati in legatura cu prezenta a doi caini de talie mare, potential periculosi,…

- O femeie de 53 de ani din Bucuresti a murit, luni, dupa ce a fost muscata de un caine de talie mare pe care il luase in ingrijire. Potrivit Politiei Capitalei, Sectia 13 Politie a fost sesizata, luni, prin SNUAU 112, de catre un barbat, despre faptul ca in curtea unui imobil din Sectorul 3 […] The…

- La trei saptamani dupa ce v-am relatat ca am mancat, la restaurantul McDonald’s Valea Cascadelor din București, un hamburger cu bucați de elastic in el , fix in aceeași locație din sectorul 6, angajații au comis-o din nou. Șefa de restaurant a dat afara un batran care statea la masa liniștit. Limbajul…