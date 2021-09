Totul Verde. reface terenurile sportive din parcul Lumea Copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 10 septembrie, a. c., in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, Calea Ieșilor, adiacent Parcul „Alunelul”, iar autobuzul se va deplasa in comuna…

- N. Dumitrescu Ca urmare a unui proiect de hotarare adoptat recent de consilierii locali ploieșteni, s-a aprobat folosirea de catre elevi/studenți a terenurilor de sport, aparținand unitaților de invațamant preuniversitar din Ploiești, și in afara cursurilor. Terenurile de sport fac parte din domeniul…

- Miercuri, 18 august 2021, orele 17, pe Aleea Unirii din Parcul memorial „Constantin Stere” din Ploiești, s-a dezvelit un bust al Cardinalului Iuliu Hossu. In cadrul acestei ceremonii, in numele Preasfințitului Mihai Frațila, episcopul greco-catolic de București, a vorbit pr. Ivan Octavean-Radu, care,…

- Un anunț venit joi, 5 august, din partea Primariei Sectorului 4 este menit sa ajunga in atenția tinerilor, dar și a parinților și a bunicilor deopotriva, E vorba despre o decizie luata ca urmare a avertizarii meteo cod portocaliu de vremea rea. In comunicatul Primariei Sectorului 4, conduse de catre…

- Trei baze sportive din Blaj se afla in acest moment fie in proces de reabilitare, sau in construcție. „In aceste zile se lucreaza la reabilitarea bazei sportive CIL, precum și la construcția bazelor sportive de tip I și II, din Parcul „Avram Iancu” și de la „Forestiera”, ultimele doua fiind realizate…

- Odata cu Color the Village, Festivalul faptelor bune, in Ilidia au ajuns nu doar voluntari care sa renoveze case, ci și daruri pentru cei mici. 50 de copii din Ilidia și Ciclova Montana au primit echipamente sportive, iar din toamna vor putea practica sporturi cat mai diferite la școala - de la badminton,…